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Американский ветеран раскритиковал уничтожение памятников советским солдатам

Американский ветеран Кон назвал уничтожение памятников советским солдатам глупостью

Фото: Алексей Букчин / РИА Новости

Американский ветеран Фрэнк Кон раскритиковал уничтожение памятников советским солдатам в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Пр его словам, нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям является проявлением глупости.

«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности — глупо», — заявил Кон. Ветеран призвал оценивать каждого человека «по его или ее собственным делам».

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Ранее сообщалось, что польские власти составили список памятников советским солдатам, которые, по их мнению, необходимо уничтожить. Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий сообщил, что правительство захотело избавиться от 60 памятников, многие представители местных властей готовы действовать уже сейчас. Так, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах.

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Марина Совина
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