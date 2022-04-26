В России предложили объявить амнистию для нарушителей ПДД

Депутаты от ЛДПР внесут законопроект об амнистии за административные нарушения ПДД

Депутаты от фракции ЛДПР во вторник, 26 апреля, внесут в Госдуму законопроект, предлагающий объявить амнистию для водителей, совершивших административные нарушения ПДД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Речь идет об административных правонарушениях, «не представляющих существенной общественной опасности», предусмотренных статьей 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, кроме управления авто в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования для выявления опьянения.

Согласно статье 12 КоАП, административная ответственность для водителей предусмотрена в том числе за управление транспортным средством без документов, за нарушение правил применения ремней безопасности и других нарушений. При этом водителей, подпадающих под действие постановления об амнистии, не предполагается освобождать от обязанности возместить причиненный вред.

Предполагается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии создали обучающее пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Выявлять пьяных водителей предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения. Среди характерных черт названы «виляние» в пределах полосы, езда «с сильно заниженной скоростью», движение без ближнего света, «замедленная реакция на сигналы светофора», а также резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС.