США предрекли России рекордные доходы от экспорта нефти

FP: доходы РФ от продажи нефти в апреле могут существенно превзойти предыдущие показатели

В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти в апреле. Об этом пишет американское издание Foreign Policy (FP).

По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечается, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

Обозреватель издания Майкл Хирш отметил, что в настоящее время многие государства, которые ввели антироссийские санкции, «серьезно подрывают свои же действия», покупая энергоресурсы у России.

Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте Майкл Хирш обозреватель Foreign Policy

Рекордные показатели

Эксперт компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит в свою очередь отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры западных государств в отношении России.

Главный вывод заключается в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно Мэтт Смит эксперт Foreign Policy

Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что российская сторона получает не менее миллиарда долларов в день с продажи нефти и газа. По его мнению, «львиная доля» приходится на Европу. «Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — сказал он.

Попытки США лишить Россию дохода от нефти

Ранее в апреле заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.

Как напомнил чиновник Белого дома, доходы от поставок энергоресурсов являются главными для России. Вместе с этим в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа. США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2» и перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.

Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. И в конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа Далип Сингх заместитель советника президента США по нацбезопасности

Почему российский газ невозможно заменить быстро?

Несмотря на планы Белого дома, США не способны лишить Россию всех доходов от энергоресурсов. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Они заявляют о том, что обрубят все каналы получения выручки от продажи энергоресурсов, но одновременно с этим основной потребитель наших энергоресурсов в Европе, Германия, говорит, что не может полностью заменить газ из России в ближайшие несколько лет. По планам они вроде бы за пять лет хотят полностью уйти от нашего газа, хотя я не понимаю как. Поэтому это невозможно Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

По словам специалиста, громкие заявления Штатов связаны с падением пулярности американского президента Джо Байдена, объяснил аналитик.