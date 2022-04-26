США предрекли России рекордные доходы от экспорта нефти
В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти в апреле. Об этом пишет американское издание Foreign Policy (FP).
По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечается, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.
Обозреватель издания Майкл Хирш отметил, что в настоящее время многие государства, которые ввели антироссийские санкции, «серьезно подрывают свои же действия», покупая энергоресурсы у России.
Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте
Рекордные показатели
Эксперт компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит в свою очередь отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры западных государств в отношении России.
Главный вывод заключается в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно
Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что российская сторона получает не менее миллиарда долларов в день с продажи нефти и газа. По его мнению, «львиная доля» приходится на Европу. «Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — сказал он.
Попытки США лишить Россию дохода от нефти
Ранее в апреле заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.
Как напомнил чиновник Белого дома, доходы от поставок энергоресурсов являются главными для России. Вместе с этим в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа. США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2» и перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.
Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. И в конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа
Почему российский газ невозможно заменить быстро?
Несмотря на планы Белого дома, США не способны лишить Россию всех доходов от энергоресурсов. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Они заявляют о том, что обрубят все каналы получения выручки от продажи энергоресурсов, но одновременно с этим основной потребитель наших энергоресурсов в Европе, Германия, говорит, что не может полностью заменить газ из России в ближайшие несколько лет. По планам они вроде бы за пять лет хотят полностью уйти от нашего газа, хотя я не понимаю как. Поэтому это невозможно
По словам специалиста, громкие заявления Штатов связаны с падением пулярности американского президента Джо Байдена, объяснил аналитик.