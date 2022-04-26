Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты

Британия пообещала в ближайшее время поставить Украине ракеты класса Brimstone

Великобритания в ближайшее время начнет поставлять Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone, заявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи, пишет ТАСС.

По его словам, ракеты будут доставлены на Украину в ближайшее время, возможно, до 10 мая. «Мы предоставим Brimstone в предстоящие несколько недель, возможно, пока парламент находится на перерыве перед тронной речью королевы», — пообещал он. Британская королева Елизавета II выступит перед парламентом 10 мая и откроет новую сессию работы законодательного органа.

Кроме того, Великобритания собралась поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним. Самоходные гаубицы будут доставлены в Польшу, откуда они попадут на Украину. На польской территории украинские военные пройдут инструктаж по эксплуатации английской тяжелой техники, прежде чем вооружение будет использовано в боевых действиях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в прокси-войне с Россией через Украину. По его словам, об этом говорят многочисленные поставки оружия Киеву.