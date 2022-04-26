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В Госдуме отреагировали на стрельбу в детском саду Ульяновской области

Хинштейн: стрельба под Ульяновском говорит о необходимости закона о порядке выдачи оружия
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Стрельба, которая произошла в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области, — еще один аргумент в пользу скорейшего принятия закона, ужесточающего порядок выдачи оружия. Так на происшествие отреагировал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее депутат заявил, что детский сад «Рябинка» в Ульяновской области, где мужчина убил воспитательницу и двух детей, был оборудован тревожной кнопкой, однако во время трагедии никто из сотрудников на нее не нажал. Кроме того, учреждение не охранялось частными компаниями, добавил он.

О стрельбе в «Рябинке» стало известно во вторник, 26 апреля. Стрелок сначала ранил нянечку, которая убиралась на крыльце, потом убил воспитательницу Ольгу Митрофанову, после чего застрелил пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, а затем совершил суицид.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты. Они выясняют мотив и обстоятельства убийства.

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Юлия Ямпольская
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