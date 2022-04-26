Во время стрельбы в детсаду под Ульяновском никто не нажал на тревожную кнопку

Хинштейн заявил, что при стрельбе в «Рябинке» под Ульяновском тревожную кнопку не нажимали

Детский сад «Рябинка» в Ульяновской области, в котором мужчина убил воспитательницу и двух детей, был оборудован тревожной кнопкой, однако во время трагедии никто из сотрудников на нее не нажал. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, учреждение не охранялось частными компаниями. О стрельбе в детсаду в дежурную часть МО МВД России «Майнский» в 12:30 сообщили по телефону. Однако по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщение которой цитирует ТАСС, кнопка тревожной сигнализации все же сработала.

Как пишет издание Mash, днем за охрану сада отвечали заведующая, старший воспитатель и завхоз, они дежурили поочередно.

О массовой стрельбе в «Рябинке» стало известно днем 26 апреля. Стрелок сначала ранил нянечку, которая убиралась на крыльце, затем убил ее коллегу воспитательницу Ольгу Митрофанову, после чего застрелил пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, а позже совершил суицид.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют мотив и обстоятельства тройного убийства.