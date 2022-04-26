Власти рассказали о семьях погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском детей

Глава Вешкаймского района сообщила, что убитые в детсаду дети росли в хороших семьях

Убитые при стрельбе в детском саду в Ульяновской области дети росли в хороших семьях. Об этом рассказала глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах, сообщает Telegram-канал «Симбирский шугожор».

По ее словам, дети были 2016 и 2017 года рождения. «Одна семья — многодетная, а вторая — единственная дочь, погибла», — сказала она.

Ранее вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко сообщил, что семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском выплатят по 1 миллиону рублей.

26 апреля стало известно, что 26-летний Руслан Ахтямов пришел с ружьем ИЖ-27 в детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области и устроил стрельбу. Он убил няню и двух детей, а также ранил воспитательницу. После этого нападавший покончил с собой.