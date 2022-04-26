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Россиянам перечислили заменяющие фитнес работы на даче

Фитнес-инструктор Тарасенко назвала прополку грядок альтернативой занятиям в спортзале

Фото: Cole Keister / Unsplash

Фитнес-инструктор Ирина Тарасенко назвала работы на даче альтернативой занятиям в спортзале. По мнению эксперта, прополка грядок, полив, перекопка могут заменить тренировки, сообщает «АиФ».

Эксперт объяснила россиянам, что для того, чтобы быть здоровым, необязательно изнурять себя в тренажерном зале, достаточно усиленно поработать на приусадебном участке.

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При прополке грядок, перечисляет тренер, задействуются спина, поясница, колени, ягодицы. Час такой работы сжигает 162 килокалории у человека весом около 50 килограммов.

При работе граблями, отмечает Тарасенко, задействованы спина и плечи. За час, по ее словам, можно избавиться от 300 килокалорий.

«Прокачать руки можно с помощью полива растений, напоминает фитнес-тренер. При поливе лейкой работают еще и пресс, бедра, поясница. Час полива избавит от 100 килокалорий», — рассказала фитнес-тренер.

Ранее фитнес-тренер Люси Бейкер объяснила, что похудеть с помощью силовых тренировок можно, если правильно питаться, ежедневно двигаться, много отдыхать и контролировать уровень стресса.

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Вера Владзиевская
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