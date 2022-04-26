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Турция оценила сотрудничество с Россией из-за Украины

Турция заявила, что не испытывает проблем с Россией в ВПК из-за ситуации на Украине

Фото: Pixabay

Турция заявила, что не испытывает проблем в сотрудничестве с Россией в военно-промышленном комплексе (ВПК) из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

Также он выразил надежду, что проблем в российско-турецких отношениях не будет. «Турция — это страна, которая занимает посредническую роль в сложившейся ситуации, предпринимает усилия для скорейшего прекращения огня», — оценил он.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил нынешнюю ситуацию на Украине в ходе спецоперации и, в частности, в Мариуполе. Президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся.

24 апреля турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.

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Марина Совина
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