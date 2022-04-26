Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Путин обсудил с президентом Турции Эрдоганом ситуацию на Украине и в Мариуполе

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил нынешнюю ситуацию на Украине в ходе спецоперации и, в частности, в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров. В связи с затронутым [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся», — говорится в сообщении.

О планах провести телефонный разговор с Путиным Эрдоган сообщил 25 апреля. Он заявил, что главной целью взаимных усилий Москвы и Анкары является скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров России и Украины.

24 апреля турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.