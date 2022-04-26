Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Путин обсудил с президентом Турции Эрдоганом ситуацию на Украине и в Мариуполе

Фото: Valery Sharifulin / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил нынешнюю ситуацию на Украине в ходе спецоперации и, в частности, в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров. В связи с затронутым [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся», — говорится в сообщении.

О планах провести телефонный разговор с Путиным Эрдоган сообщил 25 апреля. Он заявил, что главной целью взаимных усилий Москвы и Анкары является скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров России и Украины.

24 апреля турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Россия остановила поставки газа в Польшу
Решение Польши отказаться от оплаты российского газа в рублях объяснили
Дата открытия магазинов Zara в России оказалась техническим сбоем
Туроператоры прокомментировали информацию о выселении россиян из отелей Турции
Назван возможный ответ России на совместные учения Японии и США
Россия заявила о риске ядерных провокаций на АЭС Украины
Ведущая Первого канала показала свою спальню
Спутниковый интернет Starlink появится в самолетах
Известного диджея Тима Вествуда обвинили в сексуальных домогательствах
Генассамблея ООН решила проводить заседания после каждого вето Совбеза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.