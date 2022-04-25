Эрдоган рассказал о планах созвониться с Путиным

Президент Турции Эрдоган заявил о планах провести телефонный разговор с Путиным 26 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша цель — скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров», — подчеркнул он, рассказывая о своем намерении в ходе обращения к народу, которое состоялось после заседания кабмина.

Турецкий лидер также упомянул, что в воскресенье, 24 апреля, он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе беседы с Зеленским обсудил российско-украинские переговоры и гарантии безопасности. Отмечалось, что турецкий лидер выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговорного процесса сторон. Кроме того, он заявил, что Анкара «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.

За несколько дней до этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО.