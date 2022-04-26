Стало известно о выжившей после стрельбы в детсаду воспитательнице

Власти сообщили о выжившей после стрельбы в детсаду под Ульяновском воспитательнице

После стрельбы в детском саду под Ульяновском одной воспитательнице удалось выжить. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду "Рябинка". Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель — ей оказывается медицинская помощь», — сказал глава Ульяновской области.

Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Пострадавшие при стрельбе получают психологическую помощь.

О стрельбе в детсаду «Рябинка» стало известно 26 апреля. Отмечается, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где и устроил атаку.

По предварительным данным, неизвестный убил няню и двух детей, после чего покончил с собой.