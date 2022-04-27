Оценено влияние антироссийских санкций на алмазную индустрию

Аналитик Голан заявил, что санкции в отношении алмазов из РФ скажутся на мировой отрасли

Американский аналитик Эдан Голан оценил влияние антироссийских санкций против алмазной индустрии. Он отметил, что рестрикции скажутся на всей мировой отрасли, передает РИА Новости.

«Если правительство США примет решение расширить санкции на все добываемые в России алмазы, независимо от того, где они обрабатываются, то нам следует ожидать значительных перебоев», — заявил эксперт.

Голан добавил, что исключение с мирового рынка продукции, добываемой российской «Алросой», нанесет ущерб не только самой компании, но и другим по всему миру, поскольку ее вклад незаменим. По мнению аналитика, санкции окажут менее значительный эффект, если они коснутся только необработанных камней. В этом случае США смогут ввозить обработанные за пределами России алмазы.

Голан добавил, что американские потребители ощутят рост стоимости украшений с бриллиантами, если рестрикции против «Алросы» сохранятся до конца года и возникнет дефицит.

Аналитик британской инвестиционной компании Liberum Capital Limited Бен Девис согласился со своим коллегой и подчеркнул, что ни один поставщик ископаемых алмазов не сможет заменить Россию на рынке. Однако он указал, что в настоящее время растет производство синтетических камней. По словам эксперта, цены на рынке ювелирных украшений с бриллиантами останутся стабильными, хотя снятие санкций с российских производителей маловероятно.

Ранее стало известно, что индийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «Алроса», минуя санкции в отношении предприятия. Покупатели обсуждали возможность упрощения продажи камней. Также обсуждались два возможных варианта валюты платежа — расчеты в рублях и рупиях.

10 апреля попавшая под санкции Великобритании и США «Алроса» признала невозможность погасить купон по еврооблигациям в 2024 году. По графику компания должна была рассчитаться по купону 9 апреля, в субботу. В таких случаях выплаты приходятся на первый рабочий день после даты, то есть компания должна исполнить обязательства 11 апреля. С технической точки зрения такая ситуация означает дефолт.

