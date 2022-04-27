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В Румынии оценили вероятность войны в Молдавии

Министр обороны Румынии Дынку заявил, что конфликт в Молдавии не будет развиваться
Василе Дынку

Василе Дынку. Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Взрывы в непризнанном Приднестровье являются попыткой спровоцировать конфликт в Молдавии, но у него нет шансов на развитие, заявил министр обороны Румынии Василе Дынку. Его слова приводит РИА Новости

«На данный момент мы видим попытку создать конфликт, который, согласно нашему анализу, не имеет шансов на развитие. Конечно, Молдавия управляет этой ситуацией, проверяет, тревожится, следит за ситуацией, но мы не видим в этом проблемы», — сказал министр. Оценивая вероятность войны в Молдавии, он выразил мнение, что это вряд ли случится.

Дынку напомнил, что Молдавия занимает нейтральную позицию с военной и политической точки зрения. Он также отметил, что Румыния продолжает следить за развитием ситуации.

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе. Затем последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки в поселке Маяк.

Президент ПМР Вадим Красносельский, в свою очередь, назвал домыслами заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что за взрывами стоят силы внутри региона. Он также выразил мнение, что к взрывам могут быть причастны власти или граждане Украины.

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Алина Гончарова
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