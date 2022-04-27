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В Вашингтоне рассказали о направлении новых антироссийских санкций

Блинкен: США сконцентрируются на других секторах экономики России при введении санкций

Фото: Pixabay

В Вашингтоне рассказали о направлении новых антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает ТАСС.

Блинкен сообщил, что с целью оказания давления на Москву, США сконцентрируются на других, дополнительных секторах экономики России. Он также отметил, что введение рестрикций не прекратится, «пока Россия не остановится». По его словам, Евросоюз также продолжит накладывать ограничения. «Думаю, следующий шаг, одна из возможностей, которые они рассматривают, — это нефтяное эмбарго в отношении России. Они работают над этим. Мы увидим, что они предпримут», — объяснил госсекретарь.

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Марина Совина
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