Титов призвал создать челнокам хорошие условия в России

Бизнес-омбудсмен Титов призвал создать челнокам благоприятные условия деятельности

Главную роль на пути выхода России из экономического кризиса должен сыграть малый и средний бизнес (МСБ), в том числе и челноки. Им нужно создать хорошие условия для деятельности, сказал РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 20-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 90-е годы», — отметил он. Титов напомнил, что челноки привозили из-за границы «всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию».

По его мнению, люди с удовольствием поедут за товаром в Турцию, Китай, Индию и другие дружественные страны. «Главное — создать "челнокам" режим максимального благоприятствования, чтобы они могли спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции», — призвал бизнес-омбудсмен.

Ранее ЦБ спрогнозировал регресс в отраслях экономики и возвращение челночного бизнеса. Если Банк России не станет усердствовать в вопросе валютных ограничений, в стране возможно появление новых челноков и фарцовщиков, предположил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

