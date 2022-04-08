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В России допустили возвращение челноков и фарцовщиков

Экономист Надоршин допустил возвращение челноков и фарцовщиков

Фото: Роман Мухаметжанов / Коммерсантъ

Если Банк России не станет усердствовать в вопросе валютных ограничений, в стране возможно появление новых челноков и фарцовщиков, предположил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин. Он считает, что в текущей экономической ситуации власть должна быть готова идти на эксперименты. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Российские власти готовы разрешить параллельный импорт, а это очень хороший и большой шаг вперед, — убежден экономист. — Не вижу проблемы, которая помешала бы позволить поставлять и продавать иностранные товары тем, кто может это сделать. Это прекрасный вариант дополнительного оживления трансграничного бизнеса. И здесь открываются многочисленные ниши: это и отличный способ поддержания ассортимента, причем разных товаров, и даже уменьшение коррупционной составляющей за счет легализации такого вида бизнеса».

Надоршин объяснил, что товары могут поставляться не только для физических лиц, но и для компаний. Тем более что благодаря развитию технологий сегодня не обязательно стоять на рынке, товары можно продавать через онлайн-площадки, работать по предзаказам.

«Если убрать все искусственные барьеры, уйдет часть коррупционной составляющей, что приведет к более низким издержкам, можно будет увидеть не скудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены. Это, конечно, не прорыв, не космос, но уже позитивный сдвиг», — подытожил экономист.

Ранее Минцифры предложило отменить штраф для продавцов за продажу техники без предустановленного российского ПО. Это объяснили тем, что правительство России разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний.

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Наталия Белова
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