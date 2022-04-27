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В Крым запустили дополнительные вагоны поездов для туристов

Министр туризма Крыма Волченко сообщил о запуске более 100 дополнительных вагонов поездов
Вадим Волченко

Вадим Волченко. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, на фоне приостановки авиасообщения на полуостров запустили более 100 дополнительных вагонов поездов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Волченко, перевозчик «Гранд сервис экспресс» забронировал и пустил в эксплуатацию более 100 вагонов разного уровня: СВ, купе, плацкарт и люкс, который подразумевает наличие в купе душевой кабины.

«Наращиваются мощности, конечно, хотелось бы еще быстрее, но это связано и с пропускной способностью как таковой железной дороги», — добавил министр.

Власти региона также рассчитывают, что в летнем сезоне количество туристов, прибывающих автомобильным транспортом через Крымский мост, увеличится с 60 до 70 процентов. Ранее Волченко спрогнозировал, что за год поездами в Крым прибудут около 4,8 миллиона человек.

24 февраля рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были приостановлены. Это произошло на фоне начала военной спецоперации на Украине.

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Дарья Рыбак
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