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В Крыму подсчитали количество готовых приехать на поезде туристов

Министр туризма Крыма оценил, что в летнем сезоне на поезде приедут 4,8 миллиона туристов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Крыму оценили турпоток в республику в летнем сезоне при закрытом аэропорте. Количество туристов, готовых приехать на отдых на железнодорожном транспорте, назвал министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко, его слова приводит «Крым 24».

Как рассказал Волченко, по подсчетам оператора железнодорожного сообщения «ГрандСервисЭкспресс», в прошлом году в республику на поезде приехало порядка двух миллионов человек.

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«И 4,8 миллиона туристов ожидают в этом году железнодорожными перевозками», — добавил министр.

Ранее в апреле отельеры Крыма предложили запустить дополнительные вагоны СВ для проезда туристов на полуостров во время ограничения авиаперелетов. Так, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что уже достигнута договоренность о предоставлении дополнительных 64 вагонов.

24 февраля рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были приостановлены. Это произошло на фоне начала военной спецоперации на Украине.

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Дарья Рыбак
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