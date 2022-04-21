Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Отельеры Крыма предложили запустить для туристов дополнительные вагоны СВ

Крым получит 64 дополнительных вагона для перевозок туристов в курортный сезон

Фото: Shutterstock

Отельеры Крыма предложили запустить дополнительные вагоны СВ для проезда туристов на полуостров во время ограничения авиаперелетов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с приостановкой авиасообщения важным является вопрос перевозки пассажиров в Крым в курортный сезон. Это создает проблемы с бронированием, детским отдыхом. Достигнута договоренность о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов», — заявил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма рассказал о получении предложений от отелей категории четыре и пять звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ. По словам Аксенова, решение позволит выстроить удобную логистику для туристов и представителей индустрии.

Ранее в апреле россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым на майские праздники. Так, транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажу дополнительных мест на поезд «Таврия», кроме того, в начале мая будут организованы поезда в Крым из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Европейская страна отказалась от российской нефти
На спутнике Юпитера Ио заметили загадочный рельеф
Пожар в здании Центрального НИИ войск ВКО в Твери попал на видео
Ранее судимому россиянину дали пожизненное за убийство семьи из пяти человек
Стало известно о пожаре в НИИ войск ВКО в Твери
На суде бывший депутат Госдумы Бурнашов признал вину в нападении на полицейского
Российские власти увидели желание IKEA вернуться в Россию
Глава «Лукойла» ушел из компании на фоне санкций
Отбеливающие полоски оставили блогершу с черными зубами
Захарова ответила на просьбу Джонсона быть милосердными с британским пленным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.