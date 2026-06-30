На спящего пассажира метро напали в российском регионе

В Петербурге незнакомец избил спящего пассажира метро

В Санкт-Петербурге незнакомец напал на спящего пассажира метро. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина подошел к спящему пассажиру и стал давить ему на голову коленом, после чего сбросил с сиденья на пол. Потерпевший от этого проснулся, между ним и напавшим началась перепалка, переросшая в драку.

Один из очевидцев нажал тревожную кнопку, другие попытались разнять мужчин. Когда полицейские вошли в вагон метро, конфликт был уже исчерпан — потерпевший вышел на одной из станций, второй участник потасовки продолжил поездку.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области житель попытался заживо сжечь врача в поликлинике.