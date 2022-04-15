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Россиянам предложили дополнительные билеты на поезда в Крым на майские праздники

«Гранд Сервис Экспресс» открыл продажу дополнительных билетов на поезда в Крым в мае

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажу дополнительных билетов на поезда в Крым в период майских праздников. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Например, российским туристам предложили дополнительные места в поезде «Таврия», который следует по маршруту МоскваСимферополь. В начале мая компания организует поезда в Крым из Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани.

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Помимо прочего, в «Гранд Сервис Экспресс» предупредили о высоком спросе на железнодорожные билеты в Крым в текущем году. «На начало мая по сравнению с прошлым годом продано на 50 процентов больше билетов», — отмечают в компании.

Ранее в апреле власти Крыма сообщили о дефиците железнодорожных билетов на полуостров в период майских праздников и всего летнего сезона. По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, в текущем году в Крыму ожидают около девяти миллионов отдыхающих — показатель бронирований на лето сохранен на уровне прошлого года.

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Мария Гейн
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