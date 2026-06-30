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08:55, 30 июня 2026Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о наказании для покинувших часть дезертиров

Пленный Юрашик: ВСУ отправили группу дезертиров в штурмовики «Скалы»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащие украинской армии отправили группу дезертиров в штурмовой полк «Скала» после поимки. Об этом рассказал пленный украинец Франц Юрашик, передает ТАСС.

«У меня друг был, его с СЗЧ отправили в "Скалу". Как он сказал, пробовали "смотаться" впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили», — рассказал пленный.

По его словам, мобилизованных украинцев, у которых нет средств для определения в «нормальную часть», без разбора, несмотря на возраст и здоровье, отправляют в штурмовики.

Ранее Юрашик рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями во время боевых действий на купянском направлении. Как заявил пленный, военнослужащие бригады несли потери, даже когда находились в тыловом районе.

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