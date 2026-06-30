Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 30 июня 2026Мир

Устойчивость мира между США и Ираном оценили

РИА Новости: Перспективы устойчивого перемирия США и Ирана туманны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Перспективы устойчивого и долгосрочного перемирия между Вашингтоном и Тегераном остаются туманными. Об этом журналистам РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По данным собеседника, это значит, что к примеру, Иордания в любой момент может вновь стать стратегическим плацдармом, который американцы используют против Исламской Республики. Тот факт, что эти планы находятся на столе в Овальном кабинете Белого дома, ни для кого не являются тайной.

При этом источники отмечают, что открытым останется вопрос об ответных контрударах Ирана, в частности их масштаб и интенсивность.

Ранее журналисты Axios писали, что США и Иран взаимно договорились прекратить удары. Представители стран намерены встретиться в Катаре во вторник, 30 июня.

Кроме того, на повестке дня встал вопрос об обсуждении всех пунктов подписанного меморандума о взаимопонимании. Стороны планируют возобновить переговоры по одному из самых спорных вопросов — ситуации вокруг Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шестимесячный ребенок стал жертвой атаки ВСУ в Подмосковье

    Россияне начали терять интерес к чаю

    Губернатор рассказал о разрушениях после массированной атаки ВСУ в Подмосковье

    Раскрыто состояние пострадавших при теракте в Монако

    Больная раком Лерчек высказалась о состоянии словами «не знаю, сколько мне осталось»

    В Европе назвали главные промахи Каллас

    Число атаковавших Москву БПЛА резко возросло

    Назван алкоголь с самыми быстрорастущими продажами в России

    Российская модель показала фото топлес и восхитила соцсети

    Знаменитая 19-летняя бодибилдерша стала жертвой стихийного бедствия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok