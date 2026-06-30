Устойчивость мира между США и Ираном оценили

РИА Новости: Перспективы устойчивого перемирия США и Ирана туманны

Перспективы устойчивого и долгосрочного перемирия между Вашингтоном и Тегераном остаются туманными. Об этом журналистам РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По данным собеседника, это значит, что к примеру, Иордания в любой момент может вновь стать стратегическим плацдармом, который американцы используют против Исламской Республики. Тот факт, что эти планы находятся на столе в Овальном кабинете Белого дома, ни для кого не являются тайной.

При этом источники отмечают, что открытым останется вопрос об ответных контрударах Ирана, в частности их масштаб и интенсивность.

Ранее журналисты Axios писали, что США и Иран взаимно договорились прекратить удары. Представители стран намерены встретиться в Катаре во вторник, 30 июня.

Кроме того, на повестке дня встал вопрос об обсуждении всех пунктов подписанного меморандума о взаимопонимании. Стороны планируют возобновить переговоры по одному из самых спорных вопросов — ситуации вокруг Ормузского пролива.