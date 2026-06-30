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09:01, 30 июня 2026Наука и техника

Названы главные недостатки устройств Apple

BGR: Устройства Apple назвали ограниченными и проблемными из-за экосистемы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Техника Apple чаще всего не является самой передовой на рынке и стоит дороже устройств конкурентов. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы портала перечислили пять самых главных проблем девайсов Apple и экосистемы, в которой они работают. «Как правило, все эти недостатки становятся заметны лишь спустя некоторое время или после того, как у вас уже есть несколько устройств бренда», — отметили авторы.

В первую очередь они заметили, что для операционных систем (ОС) Apple доступно меньше программ и утилит, чем для Windows, Android и других платформ. «Получив устройство Apple, вы в некотором смысле привязаны к ОС, с которой оно поставлялось», — отметили журналисты. Важной проблемой техники американского бренда специалисты назвали наличие ограничений. В качестве примера журналисты заявили, что устройства Apple практически нельзя модернизировать: «Вы зависите от конфигурации оборудования, выбранной при покупке».

Также в материале говорится, что Apple, в сравнении с другими брендами, не спешит внедрять новые технологии. «Например, складные телефоны существуют с 2018 года, а компания из США еще не выпустила свое устройство», — отметили специалисты.

В заключение в BGR подчеркнули, что экосистема Apple как бы стимулируют к приобретению новых устройств бренда. Кроме того, уйти из нее бывает сложно — из-за привязки к удобной, но платной подписке iCloud и бесшовной связи между всеми гаджетами семейства.

В конце июня Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники. В результате пересмотра цен подорожали MacBook, iPad, Vision Pro и другие устройства.

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