Психологи дали советы родителям по общению с впервые влюбившимся ребенком

Психолог Лэнг: родители должны честно говорить с детьми о чувствах

Группа психологов и педагогов по воспитанию рассказали, что родители должны тактично общаться с впервые влюбившимся ребенком и внимательно относиться к объекту его нежных чувств. По мнению экспертов, правильное поведение членов семьи в такой ситуации поможет сформировать у детей здоровые представления об отношениях и любви. Об этом они рассказали в интервью для WRAL.com.

По словам психологов, первая влюбленность может настигнуть ребенка еще в дошкольном возрасте и продолжаться на протяжении всей жизни. Доцент психологии Университета Буффало в Нью-Йорке Джули Боукер успокоила родителей и объяснила, что детские чувства, как правило, не перерастают во что-то большее.

Педагог по воспитанию Эми Лэнг дала родителям совет: больше говорить с детьми о любви. Их задача, по ее мнению, выстроить доверительный диалог с ребенком и объяснить, что они понимают эти чувства, поскольку уже переживали подобный опыт. «При общении с детьми спросите их, почему им нравятся те, кто им нравится, какие вещи они хотели бы делать со своими возлюбленными и думают ли они о том, чтобы пригласить их к себе. Также поговорите о том, что произойдет, если оба человека не будут чувствовать притяжение друг к другу», — сообщила она. Честная беседа, по ее мнению, поможет детям правильно воспринимать новые для них эмоции и не стыдиться их.

Психологи предупреждают родителей быть осторожными, высказываясь об объекте симпатии их ребенка. Пренебрежение или восприятие влюбленности не всерьез может сильно задеть чувства отпрыска, и он перестанет делиться своими переживаниями. «Ваша работа — помочь ребенку построить здоровые отношения», — объяснила Кэтрин Бэгвелл, профессор психологии Оксфордского колледжа Университета Эмори в Джорджии.

Важным моментом, на который обращают внимание родителей психологи, — это обучение ребенка правильному поведению по отношению к возлюбленному. «Помогите детям понять, что некоторые виды поведения могут заставить объект их привязанности чувствовать себя неловко. Есть уважительный способ восхищаться другим человеком, а есть способ пересечения границ, и важно объяснить разницу», — заявила Бэгвелл.

Психологи заключают, что доверительные разговоры о влюбленности с детьми сформируют правильное восприятие любви и станут фундаментом для романтических отношений в будущем.

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