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Невеста осталась с внешностью Франкенштейна после посещения косметолога

The Sun: невеста Тамика Клеггетт осталась с отекшим лицом после окрашивания бровей

Фото: Shutterstock

Невеста Тамика Клеггетт из Австралии осталась с внешностью Франкенштейна после посещения косметолога. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

30-летняя жительница Перта рассказала, что записалась на восковую эпиляцию бровей и их окрашивание с помощью косметического карандаша. Однако в конце сеанса девушка обнаружила, что мастер для изменения цвета волосков без ее ведома использовала краситель, на который у клиентки аллергия.

По словам Клеггетт, в течение следующих четырех дней после процедуры в ее внешности произошли значительные изменения. Так, лицо австралийки настолько отекло и деформировалось, что в течение суток она не могла открыть глаза. Кроме того, в области ее бровей стали появляться волдыри и струпья. Героиня материала отметила, что ее вид пугал детей, которые сравнивали ее с Франкенштейном.

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«По сути, мастер окрасила брови без моего разрешения. Мне стало так страшно. Я боялась, что пойду к алтарю с внешностью инопланетянина. Я бы лучше отменила свадьбу или сбежала», — призналась девушка, которой пришлось обратиться за помощью в больницу и три недели не ходить на работу, пока ее состояние не улучшилось. Австралийка подчеркнула, что успела вернуть себе прежний внешний вид до того, как состоялась свадебная церемония.

В марте блогерша Кэтлин Каллахан рассказала, что решила сузить лицо с помощью инъекции в салоне красоты и осталась с внешностью лягушки. На размещенных в соцсети кадрах героиня материала продемонстрировала нижнюю часть лица, которую изначально скрывала под платком. Блогерша показала, что ее «второй подбородок» не уменьшился, а, напротив, приобрел гипертрофированные размеры. «Отек — это, мягко скажем, преуменьшение. Я выгляжу словно лягушка-бык», — пояснила девушка, которая также сравнила себя с Толстяком из серии фильмов про Остина Пауэрса.

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Алина Гостева
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