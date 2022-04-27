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Пять жителей Горного Алтая помогут биологам следить за снежным барсом

Пять жителей Горного Алтая помогут биологам следить за снежным барсом

Фото: Shutterstock

Пять жителей Республики Алтай из сел Кош-Агач и Аргут помогут ученым в сохранении снежного барса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

WWF России и Сайлюгемский нацпарк решили привить местным селянам желание заботиться о снежном барсе, чтобы научить их жить в гармонии. Люди будут наблюдать за 15 особями барса, установив камеры в местах их обитания, а также будут убирать капканы и петли браконьеров, сообщая о хищниках.

«Участники проекта ежегодно меняются, одни отказывается от сложной работы, другие — подключаются к проекту. Каждый из жителей узнает больше о снежном барсе, понимает, что важно сохранить вид и что может для этого сделать каждый житель района», — пояснил научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.

Как пишет «Московский Комсомолец», в Кош-Агачском районе Республики Алтай местные жители получают деньги на полевые выходы по проверке камер, снаряжение и униформу. В конце года, если снежные барсы живы и попали на камеры, люди получают вознаграждение. Таким образом, существование хищника становится выгодно местному населению.

Ранее сообщалось, что Алтай ознаменовал 2022-й год Годом снежного барса. Как заявил пресс-секретарь местного правительства Михаил Максимов, снежный барс — это тот же самый тигр, как и прописано в восточном календаре, только алтайский. По этой причине власти решили обозначить новый год таким образом. Кроме того, наибольшая численность краснокнижного животного сосредоточена именно в этом регионе.

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Сергей Истомин
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