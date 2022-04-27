В США рассказали о возможностях российской подводной лодки пятого поколения

19FortyFive рассказало о возможностях российской подлодки пятого поколения проекта «Хаски»

Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения проекта «Хаски» являются загадкой для НАТО и США. В публикации 19FortyFive рассказали о возможностях российской подлодки.

Новая подводная лодка будет меньше АПЛ проекта 885М «Ясень-М». «Хаски» получит легкий корпус из композитных материалов, который снизит заметность и массу подводной лодки.

Считается, что подводное водоизмещение субмарины составит 11340 тонн. Силовая установка позволит «Хаски» развивать под водой скорость до 35 узлов. Автономность плавания подводной лодки может достичь 90 суток.

В публикации утверждается, что «Хаски» сможет выполнять задачи стратегических и многоцелевых подводных лодок. Модульная конструкция отсека вооружения позволит использовать баллистические и крылатые ракеты. Перспективная подводная лодка сможет нести крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон».

В апреле стало известно, что на «Адмиралтейских верфях» начался второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит три субмарины в 2022 году.