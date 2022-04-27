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Стало известно об удержании российских моряков на украинском заводе

Москалькова заявила об удержании 72 моряков из России на заводе в украинском Измаиле

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На заводе в украинском городе Измаил удерживают гражданских моряков из России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По данным Москальковой, задержаны восемь гражданских судов, на судоремонтном заводе находятся 72 россиянина. «У нас есть понимание, что они получают питание, у них есть вода, медикаменты, но они не имеют возможности вернуться», — сказала омбудсмен.

Москалькова также объявила о возвращении всех отечественных дальнобойщиков, которые удерживались на Украине.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные держат 90 иностранцев в заложниках. По его словам, в семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, они не могут выйти в море из-за высокой угрозы обстрела и минной опасности, созданной Киевом.

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Варвара Кошечкина
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