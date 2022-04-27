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В России объявили о возвращении удерживаемых на Украине дальнобойщиков

Москалькова объявила о возвращении всех удерживаемых на Украине российских дальнобойщиков
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Совет Федерации РФ / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила о возвращении всех отечественных дальнобойщиков, удерживаемых на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале апреля стало известно о возвращении с территории Украины 32 российских водителя. Обмен дальнобойщиками происходил при участии омбудсмена. В результате него домой также вернулись граждане Белоруссии и 20 украинских водителей, уточнила Москалькова.

Варвара Кошечкина
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