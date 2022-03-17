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Названо число застрявших на Украине российских дальнобойщиков

32 российских дальнобойщика застряли на Украине из-за специальной операции

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

Как минимум 32 российских дальнобойщика застряли на венгерско-украинской границе из-за специальной операции. Об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказал водитель одной из фур Александр Соловьев.

По его словам, сразу после начала конфликта украинские правоохранители взяли дальнобойщиков под охрану неподалеку от приграничного перехода. «Нас вперед не пропускают. По причине боевых действий мы не можем выехать», — пояснил Соловьев.

Он добавил, что большая часть водителей везла грузы из Брянска, Смоленска и Ростова. У них заканчиваются топливо и деньги для покупки еды и воды. Тем временем пограничники не называют сроков, когда те смогут вернуться домой.

«Один водитель к нам пришел. У него забрали машину в 100 километрах отсюда, он к нам сюда добрался на попутке. Сейчас живет в другой белорусской машине», — отметил собеседник канала.

Ранее стало известно, что один из украинских дипломатов во время боев тайно попытался провезти через границу 12 килограммов золота, 68 тысячи евро, 140 тысяч долларов и крупную партию сигарет. Общая стоимость изъятого составила около одного миллиона долларов.

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Алевтина Запольская
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