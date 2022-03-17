Украинский дипломат попытался вывезти 25 килограмм золота за границу

ГБР Украины сообщило о попытке дипломата вывезти валюту, сигареты и 12 кг золотых слитков

Украинский дипломат попытался вывезти из страны более 12 килограмм золота, а также валюту и сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Сотрудник посольства в одной из стран Евросоюза попытался выехать за границу на микроавтобусе и вывести деньги и ценности под видом дипломатической почты. При обыске в транспортном средстве обнаружили почти 68 тысяч евро, более 140 тысяч долларов США, большое количество сигарет, свыше 12 килограмм золотых слитков, а также ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмм.

Общая стоимость изъятого составила около одного миллиона долларов. Данные средства были переданы в государственный бюджет. В ГБР отметили, что они могут быть использованы на нужды Вооруженных сил Украины. Самого дипломата оштрафовали на 26,8 миллионов гривен.

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