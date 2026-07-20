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21:35, 20 июля 2026Мир

Появились подробности первого разговора Трампа и нового премьера Британии

Новый премьер Британии Бернем и Трамп в первом разговоре обсудили Ормузский пролив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первом телефонном разговоре обсудили Ормузский пролив. Подробности беседы опубликовала канцелярия британского премьера.

Бернем начал с поздравления американского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении. Помимо этого, Бернем изложил Трампу свои политические планы и обозначил приверженность Великобритании «обеспечению безопасности союзников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Энди Бернемом. По его словам, политики договорились обсудить дальнейшее сотрудничество Великобритании и Украины во время ближайшей встречи.

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