Появились подробности первого разговора Трампа и нового премьера Британии

Новый премьер Британии Бернем и Трамп в первом разговоре обсудили Ормузский пролив

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первом телефонном разговоре обсудили Ормузский пролив. Подробности беседы опубликовала канцелярия британского премьера.

Бернем начал с поздравления американского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении. Помимо этого, Бернем изложил Трампу свои политические планы и обозначил приверженность Великобритании «обеспечению безопасности союзников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Энди Бернемом. По его словам, политики договорились обсудить дальнейшее сотрудничество Великобритании и Украины во время ближайшей встречи.