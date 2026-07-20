Появились подробности первого разговора Трампа и нового премьера Британии

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первом телефонном разговоре обсудили Ормузский пролив. Подробности беседы опубликовала канцелярия британского премьера.
Бернем начал с поздравления американского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.
«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении. Помимо этого, Бернем изложил Трампу свои политические планы и обозначил приверженность Великобритании «обеспечению безопасности союзников».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Энди Бернемом. По его словам, политики договорились обсудить дальнейшее сотрудничество Великобритании и Украины во время ближайшей встречи.