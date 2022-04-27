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Путин пообещал обеспечить безопасность журналистов

Президент Путин заявил, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал. Его слова передает ТАСС.

«Что я хочу сказать и в чем я абсолютно уверен, такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал», — заявил Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Власти России сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских журналистов, пообещал глава государства.

Ранее ФСБ сообщила о задержании группы неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Позже стало известно, что, помимо покушения на Соловьева, задержанные обсуждали убийство журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также Тиграна Кеосаяна.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля Владимир Путин. При этом имя журналиста он не называл.

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Асель Минбаева
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