В Сингапуре казнили умственно отсталого малазийца

В Сингапуре за ввоз наркотиков казнили умственно отсталого гражданина Малайзии

В Сингапуре казнили умственно отсталого гражданина Малайзии Нагаэнтрана Дхармалингама после длительной судебной тяжбы и несмотря на призывы к помилованию известных представителей международной общественности. Мужчина был ранее признан виновным в попытке ввоза наркотиков. Об этом сообщает CNN.

Малазиец был казнен утром в среду, 27 апреля, через повешение, заявил адвокат. По его словам, семья заберет тело умершего и отвезет его в родной город Ипох.

Международная правозащитная организация Reprieve, борющаяся за отмену смертной казни, заявила, что «имя Дхармалингама войдет в историю» и его запомнят как жертву трагической судебной ошибки.

«Повешение умственно отсталого, психически нездорового человека за то, что его принудили к перевозке менее трех столовых ложек диаморфина, является неоправданным и вопиющим нарушением международных законов, под которыми Сингапур решил подписаться», — цитирует CNN слова директора Reprieve Майи Фоа. Она добавила, что накануне казни гражданину Малайзии пришлось добиваться разрешения суда, чтобы в последний раз пожать руки членов своей семьи.

34-летний Нагаэнтран Дхармалингам был арестован за попытку ввоза в Сингапур в 2009 году около 43 граммов героина. В 2010 году в городе-государстве, в котором действуют одни из самых жестких в мире законов о наркотиках, суд вынес мужчине смертный приговор. Многочисленные прошения о помиловании, которые подавали адвокаты осужденного, отклонялись. Юристы заявляли, что Дхармалингам не должен был быть приговорен к смертной казни в соответствии с сингапурским законодательством, поскольку он не был способен в полной мере осознать свои действия. Защитники просили суд принять во внимание задержку в умственном развитии у мужчины. Психолог оценил его IQ в 69 баллов.

Последняя апелляция адвокатов Дхармалингама была отклонена сингапурским судом в связи с отсутствием «доказательств, свидетельствующих об ухудшении психического состояния осужденного после совершения преступления».

Дело Дхармалингама привлекло внимание международного сообщества, им заинтересовались ООН, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Они осудили решение суда и указали на умственную отсталость осужденного. Премьер Малайзии в 2021 году обратился к сингапурскому коллеге Ли Сянь Лун и попросил помиловать мужчину, но просьба была отклонена.

Как отмечает Reuters, в понедельник, 25 апреля, около 300 человек провели митинг со свечами в городском парке Сингапура в знак протеста против приближающегося дня казни Дхармалингама.

Последний смертный приговор в Сингапуре был приведен в исполнение два года назад. Тогда был казнен наркоторговец. Отмечается, что активисты опасаются, что возобновление казни приведен к волне повешений, поскольку апелляции некоторых других осужденных, приговоренных к исключительной мере наказания, были отклонены.

Ранее была названа вероятность смертной казни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам старшего преподавателя юридического факультета Финансового университета при Правительстве России Игоря Семеновского, вариант со смертной казнью исключать нельзя, однако, чтобы продемонстрировать гуманность, суд может заменить исключительную меру наказания на пожизненное заключение.