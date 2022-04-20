Названа вероятность смертной казни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Юрист Игорь Семеновский назвал дело Джулиана Ассанжа политическим, а не юридическим

Дело Джулиана Ассанжа является больше политическим, чем юридическим, считает политолог и старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. В разговоре с «Лентой.ру» юрист также назвал вероятность применения к Ассанжу смертной казни.

Будет ли экстрадиция?

20 апреля стало известно, что лондонский суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. На Ассанжа заведено несколько дел, связанных с раскрытием секретной информации. Ему грозит тюремное заключение сроком 175 лет. Дело о выдаче Ассанжа властям США примет глава МВД Великобритании Прити Пател.

Игорь Семеновский считает, что у основателя WikiLeaks есть возможность оспорить решение и остаться на территории Британии.

«У Ассанжа еще не исчерпаны все меры внутриправовой защиты в Великобритании. Потенциальное решение министра внутренних дел будет оспорено в судебном порядке», — сказал юрист.

Эксперт напомнил, что дело усложняет тот факт, что Ассанж имеет несколько гражданств.

«Здесь вопрос политического торга, как между Великобританией и США, так и между Великобританией и Швецией. Надо учитывать, что Ассанж является гражданином нескольких стран», — подчеркнул Семеновский.

При этом даже при возможности оспорить решение и наличии сложностей с гражданством экстрадиция основателя WikiLeaks вполне вероятна, заявил Игорь Семеновский.

«Вопрос экстрадиции высоко вероятен, исходя из общих тенденций и предпосылок. Обычно Британия таких лиц выдает, которые угрожают национальной безопасности Америки. Поэтому, вероятнее всего, его экстрадируют в США», — заключил эксперт.

Смертная казнь или пожизненное?

Соединенные Штаты Америки являются одной из 54 стран мира, где разрешена смертная казнь. Семеновский считает, что тяжесть приговора будет зависеть от политических аспектов.

«Исходя из того, что не является США у нас главной демократией, как такое может показаться, все-таки вариант со смертной казнью исключать нельзя. Но дабы показать какую-то напыщенную гуманность или устроить возможные торги со странами, которые заинтересованы в политическом диалоге с США, суд может заменить смертную казнь на пожизненное заключение или наоборот. Здесь развилка, которая будет зависеть не от юридических моментов, а от политических», — добавил юрист.

Дело само по себе по сути является политическим Игорь Семеновский старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве России

За что судят Ассанжа?

Против основателя WikiLeaks выдвинуто почти два десятка обвинений со стороны США. Они касаются не столько юридических вопросов, сколько безопасности самой Америки, считает политолог.

«На самом деле уровень уголовного дела против Ассанжа в США — это обвинения в раскрытии государственной тайны, в публикации сведений, которые запрещены законом, в доступе к секретной информации и многое другое. Они касаются вопросов безопасности американского государства», — сообщил Семеновский.

В январе 2021 года Британия отказала США в экстрадиции Ассанжа. Юрист Семеновский считает, что такую ситуацию можно назвать исключительной.

«В начале 2021 года, когда первый раз встал вопрос об экстрадиции Ассанжа, суд Великобритании отказал в выдаче. Это стало очень экстраординарной мерой. Сложно было представить, что судебная власть Британии не согласится с доводами США, но такое произошло. Хватило буквально года с небольшим, чтобы это решение изменить», — заключил эксперт.

Ранее появилась информация, что основатель WikiLeaks женился в тюрьме в Лондоне.