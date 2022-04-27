Умер осужденный за госизмену российский ученый Роман Ковалев

В Москве умер от рака осужденный за госизмену российский ученый Роман Ковалев

В Москве умер осужденный за госизмену заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной смерти российского ученого стал рак четвертой степени. 11 апреля по решению Лефортовского суда Москвы осужденного выпустили из-под стражи по причине болезни. Он пробыл на свободе около двух недель.

Ковалев был задержан ФСБ в июне 2019 года в связи в возбужденным уголовным делом по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Его проверяли на причастность к передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

По этому же делу проходил другой ученый-физик Виктор Кудрявцев. Он был задержан в июле 2018-го и обвинен в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны. Сторона обвинения уверяла, что эти данные можно использовать для создания оружия. Он также скончался от рака в апреле 2021 года.