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Названы скупленные россиянами под влиянием санкций товары

Более семи процентов россиян купили недвижимость впрок под влиянием санкций

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под влиянием санкций жители России раскупили товары из пяти категорий ― недвижимость, технику и гаджеты, продукты питания, лекарства и товары для животных. Об этом сообщают аналитики компании Calltouch, материалы которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики опросили 1,8 тысячи человек и проанализировали более 40 тысяч обращений на сайты девелоперов. Они пришли к выводу, что более семи процентов россиян с 24 февраля 2022 года приобретали впрок недвижимость. В числе скупленных под влиянием санкций товары также назвали технику и гаджеты, продукты питания, лекарства и товары для животных.

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Что касается выбора квартир, то пик спроса пришелся на 28 февраля — россияне обращались к девелоперам на 43 процента больше, чем в тот же день в 2021 году. Позже активность покупателей снизилась — к середине марта спрос упал на 17 процентов относительно аналогичного периода в 2021-м. Подобную динамику наблюдают в апреле.

В марте стало известно, что западные санкции привели к тому, что россияне бросились скупать элитную недвижимость в ОАЭ. По словам крупнейшего арабского магната в сфере недвижимости Хусейна Саджвани, ажиотаж вокруг Дубая связан с тем, что Арабские Эмираты не вводили санкций против России.

Нина Ташевская
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