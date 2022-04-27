«Норникель» испытал беспилотники для подземных работ

«Норникель» испытал беспилотники для сканирования подземных тоннелей

«Норникель» испытал новые беспилотники, оснащенные оборудованием, позволяющим проводить лазерное сканирование подземных тоннелей. Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания прошли на руднике «Комсомольский». Работы проводились в рамках реализации программы повышения операционной эффективности производства «Технологический прорыв», которая реализуется компанией с 2015 года.

С помощью этих дронов можно проводить геологоразведочные работы в тех местах, где отсутствует удобный доступ для человека или прямой обзор на глубине до 100 метров. К устройствам можно подключить лидарный сканер, видеокамеру, тепловизор и даже эхолот. Также их можно использовать на поверхности земли для съемки складов, логистических объектов и отвалов породы.

Ранее на предприятии «Норникеля» заступил на дежурство первый робот-сварщик. Его эффективность в три раза превышает работу сварщика-человека.

