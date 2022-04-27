«Норникель» испытал беспилотники для подземных работ
«Норникель» испытал новые беспилотники, оснащенные оборудованием, позволяющим проводить лазерное сканирование подземных тоннелей. Об этом сообщается на сайте компании.
Испытания прошли на руднике «Комсомольский». Работы проводились в рамках реализации программы повышения операционной эффективности производства «Технологический прорыв», которая реализуется компанией с 2015 года.
С помощью этих дронов можно проводить геологоразведочные работы в тех местах, где отсутствует удобный доступ для человека или прямой обзор на глубине до 100 метров. К устройствам можно подключить лидарный сканер, видеокамеру, тепловизор и даже эхолот. Также их можно использовать на поверхности земли для съемки складов, логистических объектов и отвалов породы.
Ранее на предприятии «Норникеля» заступил на дежурство первый робот-сварщик. Его эффективность в три раза превышает работу сварщика-человека.