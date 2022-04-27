В Кремле оценили вероятность обмена Медведчука на украинских военных

Песков заявил, что речь о возможности обмена Медведчука на военных ВСУ не ведется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не рассматривается. Так официальный представитель Кремля оценил вероятность подобного обмена, передает РИА Новости.

«Нет, об этом речи не ведется», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, ведет ли Москва переговоры по теме обмена Медведчука на украинских военнопленных.