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Патрушев рассказал о помощи НАТО Украине в Донбассе

Секретарь СБ Патрушев заявил, что НАТО готовила Украину к конфликту в Донбассе
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Страны Североатлантического альянса направляли своих военных советников и инструкторов, чтобы подготовить Украину к конфликту в Донбассе и столкновению с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на юге России, передает РИА Новости.

Также он отметил, что с 2014 года Украину велись активные поставки западных вооружений. Отдельное внимание секретарь Совбеза обратил на сделанные в Мюнхене в феврале заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обзавестись своим ядерным оружием и одобрение западных стран, которое получили эти слова.

По словам Патрушева, Москва все последние восемь лет делала все от нее зависящее, чтобы конфликт на Донбассе был урегулирован мирным путем, однако Киев последовательно саботировал все попытки установить диалог с Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее Патрушев заявил о необходимости наладить работу средств гражданской обороны в регионах России, находящихся на границе с Украиной. В первую очередь, по его словам, должна работать система оповещения, предупреждающая граждан о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Роман Кирьянов
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