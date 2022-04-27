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Патрушев предложил укрепить приграничные регионы России

Секретарь СБ Патрушев предложил улучшить работу объектов гражданской обороны на юге России

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Объекты гражданской обороны в приграничных с Украиной регионах России должны быть приведены в надлежащее состояние. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на юге России, передает ТАСС.

Необходимость укрепления безопасности этих регионов вызвана участившимися случаями обстрелов и провокаций с украинской стороны. В первую очередь, по словам Патрушева, должна быть налажена работа систем, отвечающих за оповещение гражданского населения о возможной чрезвычайной ситуации.

Он также обратился к Министерству здравоохранения и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) с просьбой наладить работу в приграничный регионах, в том числе в вопросах, касающихся вакцинации беженцев, прибывающих с территории Украины и Донбасса.

В среду, 27 апреля, атакам со стороны Украины подверглись приграничные объекты в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Также над Курской и Воронежской областью силами ПВО были уничтожены беспилотники.

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Роман Кирьянов
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