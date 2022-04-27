Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Патрушев увязал вспышки болезней с биолабораториями США

Секретарь СБ Патрушев заявил, что вспышки болезней в мире связаны с биолаборатобиями США

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вспышки заболеваний, фиксирующиеся во многих государствах, могут быть связаны с деятельностью биолабораторий США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на юге России, передает ТАСС.

По его словам, США открыли свои лаборатории не только на Украине, но и во многих других республиках бывшего СССР, где, прикрываясь научно-исследовательской деятельностью, вели работу по созданию биологического оружия. В некоторых из них, вспышки заболеваний могут быть связаны с этими лабораториями.

Секретарь Совбеза заверил, что дальнейшее исследование деятельности американских биолабораторий на Украине может прольет свет на планы США в этом направлении.

Ранее Патрушев заявил, что России необходимо предпринять меры по усилению своей биобезопасности. Он также добавил, что необходимо наладить работу объектов гражданской обороны в регионах России, находящихся на границе с Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
Россиянам рассказали об опасности чая для некоторых людей
Отказавшемуся возвращаться в ЦСКА баскетболисту пригрозили судом
Путин дал совет Западу
Адвокат рассказал о состоянии вернувшегося в Россию летчика Ярошенко
Найден новый способ переработки стекла
Собчак раскрыла подробности воспитания сына
Путин пообещал обеспечить безопасность журналистов
Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать»
Бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко запросили 17 лет за взятки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.