Секретарь СБ Патрушев заявил, что вспышки болезней в мире связаны с биолаборатобиями США

Вспышки заболеваний, фиксирующиеся во многих государствах, могут быть связаны с деятельностью биолабораторий США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на юге России, передает ТАСС.

По его словам, США открыли свои лаборатории не только на Украине, но и во многих других республиках бывшего СССР, где, прикрываясь научно-исследовательской деятельностью, вели работу по созданию биологического оружия. В некоторых из них, вспышки заболеваний могут быть связаны с этими лабораториями.

Секретарь Совбеза заверил, что дальнейшее исследование деятельности американских биолабораторий на Украине может прольет свет на планы США в этом направлении.

Ранее Патрушев заявил, что России необходимо предпринять меры по усилению своей биобезопасности. Он также добавил, что необходимо наладить работу объектов гражданской обороны в регионах России, находящихся на границе с Украиной.