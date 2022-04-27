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Глава Приднестровья опроверг слухи о проведении референдума

Президент ПМР Красносельский заявил, что в республике не планируется никаких референдумов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Никаких референдумов на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) проводить не планируется, эти слухи навязаны извне. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал президент ПМР Вадим Красносельский.

«Недруги упражняются в словоблудии. Не позволяйте им использовать себя в этих бессовестных играх. (...) Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле», — призвал политик.

Он также опроверг сообщения о планах руководства республики эвакуировать жителей и подготовке к вооруженному конфликту. «Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы — вранье и провокация», — указал глава Приднестровья.

25 и 26 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов, в том числе в здании Министерства государственной безопасности и вблизи одной из военных частей. Утром 27 апреля МВД ПМР сообщила о попытке обстрелять село Колбасна со стороны Украины. В регионе был объявлен «красный» уровень террористической опасности.

Позже советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы страны могли бы захватить Тирасполь, если официальный Кишинев попросит об этом. Власти Молдавии осудили его высказывание и заверили, что намерены разрешать конфликт только дипломатическим путем.

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Алевтина Запольская
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