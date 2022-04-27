Обменянный на американца Рида летчик Ярошенко сможет свободно ездить по России

Осужденный в США летчик Константин Ярошенко сможет свободно перемещаться по России

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США, сможет свободно перемещаться по России и не будет отбывать наказание в колонии. Об этом сообщил глава юридической фирмы «Линников и партнеры» Александр Линников, передает РИА Новости.

По его словам, в данном случае не предусмотрено дальнейшее отбытие наказания для Ярошенко, он свободный человек.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся обмене с США осужденного в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. В ведомстве отметили, что такое решение было принято после «длительного переговорного процесса».

Студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.

Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.