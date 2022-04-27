Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам спрогнозировали курс валют после майских праздников

Инвестстратег Бахтин допустил укрепление доллара до 80-82 рублей после майских праздников

Фото: Pixabay

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что произойдет с курсами валют после майских праздников. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Бахтин спрогнозировал россиянам укрепление доллара до 80-82 рублей после майских праздников в том случае, если «не произойдет ничего экстраординарного». Он допустил, что курс рубля будет зависеть от действий Центробанка страны в области смягчения денежно-кредитной политики и мер валютного контроля.

Материалы по теме:
Полгода без долгов. К чему приведет новый мораторий на банкротства
Полгода без долгов.К чему приведет новый мораторий на банкротства
11 апреля 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

«Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления», — объяснил инвестстратег.

Эксперт напомнил, что курсы валют определяются совокупности условий, среди которых геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске. В частности, улучшение кризиса на Украине повлечет за собой смягчение новых валютных ограничений, за чем последует ослабление рубля.

Однако если Центробанк уменьшит ставку до 15 процентов, а Федрезерв повысит ее на половину процентного пункта в начале мае, то рубль также ослабнет по отношению к доллару.

Ранее аналитик «Финама» Андрей Маслов назвал негативные последствия укрепления рубля. Он предупредил, что такая ситуация грозит наполнением бюджета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
Россиянам спрогнозировали курс валют после майских праздников
Глава Пентагона оценил возможность США защититься в случае ядерной войны
В России оценили последствия зависимости от зарубежного программного обеспечения
США объяснили попытки добиться ухода России с Украины
Мужчина с гаремом из девяти женщин пожаловался на зависть
Канада допустила продажу конфискованных активов россиян
Названы последствия вступления Финляндии в НАТО для России
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Глава Пентагона назвал разговоры о членстве Украины в НАТО спекуляцией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.