Россиянам спрогнозировали курс валют после майских праздников

Инвестстратег Бахтин допустил укрепление доллара до 80-82 рублей после майских праздников

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что произойдет с курсами валют после майских праздников. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Бахтин спрогнозировал россиянам укрепление доллара до 80-82 рублей после майских праздников в том случае, если «не произойдет ничего экстраординарного». Он допустил, что курс рубля будет зависеть от действий Центробанка страны в области смягчения денежно-кредитной политики и мер валютного контроля.

«Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления», — объяснил инвестстратег.

Эксперт напомнил, что курсы валют определяются совокупности условий, среди которых геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске. В частности, улучшение кризиса на Украине повлечет за собой смягчение новых валютных ограничений, за чем последует ослабление рубля.

Однако если Центробанк уменьшит ставку до 15 процентов, а Федрезерв повысит ее на половину процентного пункта в начале мае, то рубль также ослабнет по отношению к доллару.

Ранее аналитик «Финама» Андрей Маслов назвал негативные последствия укрепления рубля. Он предупредил, что такая ситуация грозит наполнением бюджета.