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Крепкий рубль назвали угрозой для России

Аналитик Маслов назвал негативные последствия укрепления рубля

Фото: Globallookpress.com

Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия, в первую очередь из-за того, что такая ситуация угрожает наполнению бюджета. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал аналитик «Финама» Андрей Маслов.

Он пояснил, что дорогая российская валюта упрощает импорт и сдерживает инфляцию, но при продаже валютной выручки в бюджет поступает меньше рублей, чем было бы при высокой стоимости доллара и евро. По мнению эксперта, текущий курс ниже 73 рублей за доллар выглядит опасным, особенно с учетом приближающегося времени выплат за налоговый период.

Причиной роста курса рубля Маслов назвал искаженный торговый баланс. Импорт в Россию резко ограничен введенными санкциями и проблемами с логистикой, а значит, спрос на валюту падает. В обстоятельствах, когда экспорт продолжается в сравнимых объемах, биржевой курс рубля не отражает его реальной стоимости.

В понедельник, 25 апреля, курс евро падал ниже 77 рублей, до рекордной отметки с июня 2020 года.

В первые дни после начала российской спецоперации на территории Украины Центробанк предпринял ряд мер по укреплению рубля. В том числе поднял ключевую ставку до 20 процентов и ограничил вывод валюты из страны, что позволило сдержать обрушение национальной валюты. Позднее регулятор попытался ослабить давление. По мнению аналитиков, в ближайшее время ставка будет снижена до 15 процентов.

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Платон Щукин
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