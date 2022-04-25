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Курс евро упал до рекордного уровня

Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020-го

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Курс евро упал до 77 рублей, это рекордно низкий уровень с июня 2020 года, следует из данных на Московской бирже. К 12:45 по московскому времени курс вырос до 79,64 рубля.

Курс доллара составил 73,07 рубля (минус 3,15 процента). Торги на российском фондовом рынке 25 апреля открылись снижением основных индексов. В начале торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,27 процента, а РТС прибавил 0,38 процента.

Курс доллара от TradingView

Ранее сообщалось, что ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. До этого этот период был 10:00-16:30.

Для «повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю» Банк России переходит к аналогичному порядку при их расчете.

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Платон Щукин
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