Российский фондовый рынок открылся снижением

Торги на российском фондовом рынке 25 апреля открылись снижением основных индексов

Торги на российском фондовом рынке в понедельник, 25 апреля, открылись снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. В начале торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,27 процента, а РТС незначительно вырос и прибавил 0,38 процента.

Курс доллара в начале торгов вырос на 0,01 процента, до 75,45 рубля, курс евро снизился на 0,44 процента, до 79,8 рубля.

Ранее стало известно, что российский Центробанк изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара по отношению к рублю станет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Ранее этот период был 10:00-16:30.

А для «повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю» Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара.



